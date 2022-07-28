Стокгольм, , 23:39 — REGNUM Шведская студия Fatshark перенесла релиз игры Warhammer 40k: Darktide на 30 ноября 2022 года. Информация об этом появилась 28 июля на странице проекта в Twitter.

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«Отсрочка выпуска игры — это, пожалуй, одно из самых сложных решений, с которыми сталкивается разработчик, и мы не в восторге от его принятия. Тем не менее, мы надеемся, что это говорит о нашем стремлении не торопиться и делать все возможное, чтобы вы получили наилучшее из возможного», — заявил генеральный директор Мартин Валунд. Изначально релиз игры должен был состояться 13 сентября 2022 года.

Ранее студия Fatshark уже работала над проектами по Warhammer. Они занимались такими популярными играми, как Warhammer: End Times — Vermintide и Warhammer: Vermintide 2

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