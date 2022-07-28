Амстердам, , 23:39 — REGNUM Нидерланды не прекратят поставлять военную помощь нацистскому режиму Украины, заявил 28 июля премьер-министр страны Марк Рютте по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он сообщил на фоне заявления представителя военного ведомства Нидерландов Кристофа ван дер Мата о том, что Нидерланды приблизились к пределу своих возможностей по военно-технической поддержке Украины, а такие поставки вызывают недовольство среди военных королевства.

»…Нидерланды продолжат поддерживать Украину, особенно в этот решающий момент. Этим летом поставки голландской военной помощи не прекратятся», — написал Рютте в своем аккакунте в Twitter.

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