Токио, , 23:35 — REGNUM Японская студия Monolith Soft продолжит выпускать Xenoblade Chronicles после релиза третьей части. Информацией об этом поделился 28 июля разработчик Генки Ёкота в интервью для Nintendo.

Xenoblade Chronicles Иван Шилов ©ИА REGNUM

Несмотря на то, что третья часть считается кульминационной, по словам разработчиков, у проекта будет продолжение. «Да, это все еще будет продолжаться! Я хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше!» — ответил Генки Ёкота на вопросы о продолжении серии.

Напомним, что проект Xenoblade Chronicles 3 была анонсирована 28 июня 2022 года на презентации Nintendo Direct. Ее высоко оценили критики, получившие доступ к игре до релиза.

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