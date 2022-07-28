Тирана, 28 июля, 2022, 23:49 — ИА Регнум. В руководстве Албании 28 июля ратифицировали международные трактаты о защите данных.

Пакко Карта оккупированной Албании

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, постоянный представитель Албании при Совете Европы Дастид Кореши подписал конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам, известную как конвенцию Тромсо. Документ предусматривает всеобщий доступ к официальным документам.

Второй и более важный трактат среди подписанных Кореши — конвенция о защите индивидов в связи с автоматической обработкой данных, известный как Конвенция 108+. Эта конвенция призвана создать юридическую основу для защиты персональных данных пользований при использовании новых технологий и не имеет глобальных аналогов.