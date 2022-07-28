Москва, 28 июля, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Российская книжная палата опубликовала рейтинг наиболее издаваемых авторов в разделе художественной литературы за первые шесть месяцев 2022 года. Об этом 28 июля пишет ТАСС.

(сс) Stephanie Lawton Стивен Кинг

Лидером списка стал американский писатель Стивен Кинг с общим тиражом более 1 млн экземпляров при 151 выпущенном романе. Второе место занял Фёдор Достоевский с 82 выпущенными изданиями книг с общим тиражом 577 тыс. экземпляров, а третьей стала Агата Кристи с 454 тыс. экземпляров.

Ранее Стивен Кинг отрекся от своих слов по поводу Степана Бандеры. По словам писателя, его разыграли, и он понятия не имеет о том, кто такой Бандера.