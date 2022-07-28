Москва, , 23:22 — REGNUM Российские сапёры в республиках Донбасса обезвредили 151 738 мин и взрывоопасных предметов, сообщил вечером 28 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мина Иван Шилов © ИА REGNUM

Территорию ДНР и ЛНР очищают отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России.

«Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.

Всего проверено: 5825,39 га территории, 41 здание (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 151 738 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 6762», — рассказал Михаил Мизинцев.

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