Македонцев назвали самым униженным народом Европы
Скопье, 28 июля, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Глава македонской партии ГРОМ Стевче Якимовски 28 июля заявил в эфире македонского телеканала TV21, что македонцы являются самым униженным народом Европы.
Македонец
Окрестности Тетово, Северная Македония
По словам политика, в Европе всегда унижают слабые народы.
«В Европе никогда не было справедливости, Европа всегда попирает слабого. Я думаю, что это очевидно! Наш европейский путь полон унижений, горечи в нашей душе и мы, македонцы — самый униженный народ в Европе».
Ранее политик призвал молодежь не покидать родную страну, в ЕС привлечь в Северную Македонию инвестиции для создания новых рабочих мест.