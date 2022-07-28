Скопье, 28 июля, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Глава македонской партии ГРОМ Стевче Якимовски 28 июля заявил в эфире македонского телеканала TV21, что македонцы являются самым униженным народом Европы.

Македонец Окрестности Тетово, Северная Македония

По словам политика, в Европе всегда унижают слабые народы.

Стевче Якимовски «В Европе никогда не было справедливости, Европа всегда попирает слабого. Я думаю, что это очевидно! Наш европейский путь полон унижений, горечи в нашей душе и мы, македонцы — самый униженный народ в Европе».

Ранее политик призвал молодежь не покидать родную страну, в ЕС привлечь в Северную Македонию инвестиции для создания новых рабочих мест.