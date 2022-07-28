Москва, , 23:14 — REGNUM Вооруженные силы России создали и продолжают обеспечивать два морских гуманитарных коридора для безопасного движения судов, сообщил вечером 28 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Порт Одессы George Chernilevsky

При этом до сих пор сохраняется «угроза для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств».

«Вооруженными Силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов:

в Черном море (ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) — для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили;

в Азовском море (круглосуточно) — для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.

Детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках», — рассказал Мизинцев.

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