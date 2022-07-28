Москва, , 23:15 — REGNUM Проверку поручил провести председатель СКР Александр Бастрыкин после появления в интернете видео, записанного российскими моряками, сообщили 28 июля в пресс-службе ведомства.

Судно

«Российские моряки, которых удерживают в заложниках в украинском порту, записали видеообращение с просьбой вернуть их домой», — говорится в сообщении.

В своём обращении граждане России заявили, что шли на судне «Волго-Балт 225», которое встало на ремонт на верфи города Измаила (Одесская область). Это произошло в начале февраля.

После начала спецоперации ВС РФ на Украине моряков фактически заперли на судне: вооружённые люди не дают им сойти на землю. Глава СКР поручил провести проверку и запросить имеющуюся информацию в МИД России.