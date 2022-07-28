Москва, 28 июля, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Более 30 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в четверг, 28 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Maxfastov Аэропорт «Внуково»

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Внуково» отменено пять рейсов, ещё шесть рейсов задерживается, в «Домодедово» отменено два рейса и 13 рейсов задержано, в «Шереметьево» отменено два рейса и пять рейсов задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.

Напомним, ранее в Комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что в отдельных районах Москвы за один час выпало почти 20% месячной нормы. Наиболее сильные ливни прошли в Южном, Юго-Западном и Северо-Западном административных округах.