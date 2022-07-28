Приштина, , 23:15 — REGNUM Парламент Косово 28 июля ратифицировал соглашение о помощи при подготовке к вступлению в ЕС IPA-III и соглашение с американской правительственной корпорацией «Вызовы тысячелетия» о предоставлении Косово 200 млн долларов инвестиций в энергетический сектор.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, соглашение IPA-III создает законодательную базу для участия Косово в программе предвступительной помощи ЕС на период с 2021 по 2027 годы.

Оппозиционные депутаты парламента Косово обвинили правительство в запоздалом подписании соглашения с корпорацией «Вызовы тысячелетий» и сокращении его содержания до строительства батарей и отказе от газовых проектов США.

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