Воронеж, 28 июля, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту осквернения подростками могил в Воронеже, сообщили 28 июля в пресс-службе Следственного комитета.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Как уточнили в СК, по поручению Бастрыкина была организована проверка и представлен доклад после того, как в сети появилась видеозапись, на которой подростки глумятся над могилами пожилых людей.

По предварительным данным, двое подростков 15 и 16 лет совершали хулиганские действия на могилах, расположенных на кладбище «Лесное» Воронежа, свои действия они снимали на видео, записи затем разместили в соцсетях.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту действий молодых людей, которые надругались над могилами. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция сообщила о задержании подозреваемых. По данным СМИ, один из задержанных сообщил, что совершил дикий поступок ради лайков подписчиков.