Воронеж, 28 июля 2022, 22:58 — REGNUM Уголовное дело о надругательстве над могилами в Воронеже поручил возбудить 28 июля председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СК России Александр Бастрыкин
Глава СК России Александр Бастрыкин
Sledcom.ru

Это поручение он дал главе регионального управления СКР по Воронежской области Кириллу Левиту по итогам доследственной проверки, которая в свою очередь проведена в связи с информацией из интернета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете появилось видео, на котором подростки 15 и 16 лет совершают ряд хулиганские действий на могилах пожилых людей в Воронеже.

Было установлено, что это произошло на кладбище «Лесное» и было заснято на камеру мобильного телефона.

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