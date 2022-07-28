Воронеж, 28 июля, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Уголовное дело о надругательстве над могилами в Воронеже поручил возбудить 28 июля председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Глава СК России Александр Бастрыкин

Это поручение он дал главе регионального управления СКР по Воронежской области Кириллу Левиту по итогам доследственной проверки, которая в свою очередь проведена в связи с информацией из интернета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете появилось видео, на котором подростки 15 и 16 лет совершают ряд хулиганские действий на могилах пожилых людей в Воронеже.

Было установлено, что это произошло на кладбище «Лесное» и было заснято на камеру мобильного телефона.