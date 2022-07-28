Брешиа, Италия, , 22:48 — REGNUM За последние трое суток в Италии было зафиксировано 103 случая экстремальных погодных явлений — от градов и ливней до смерчей и штормов, заявили 28 июля в бизнес-ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.

Смерч

Почти все указанные катаклизмы коснулись северной и центральной Италии. На юге по-прежнему стоит жара.

При этом все перечисленные погодные явления никак не помогут решить проблему засухи, которая тоже коснулась в основном севера Италии. «Мы являемся свидетелями превращения страны в тропики», — отметили в Coldiretti.

Экстремальные погодные явления еще более увеличили масштаб потерь сельского хозяйства, причем не только в части урожая, — разрушены многие сельхозсооружения, добавили эксперты.