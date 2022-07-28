Москва, 28 июля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. На территорию России из Донбасса и опасных зон Украины эвакуировано свыше 2,9 млн человек, сообщил вечером 28 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он подчеркнул, что эвакуация проводилась без всякого участия официального Киева.

«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 658 человек, в том числе 3907 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 924 526 человек, из которых 463 897 — дети.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 478 897 автомобилей, в том числе за сутки — 7 0352», — рассказал Мизинцев.

«В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий», — добавил он.