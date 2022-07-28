Рим, , 22:38 — REGNUM В ближайшее время правительство Италии утвердит декрет об отправке в Киев очередной (четвертой) партии оружия, сообщила La Repubblica 28 июля.

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По данным источников издания, на Украину будут отправлены бронированные автомобили, пулеметы и боеприпасы.

В марте 2022 года парламент Италии предоставил правительству право самостоятельно решать вопросы об оказании военной помощи Украине до конца 2022 года.