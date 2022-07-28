28 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова актёра Стивена Сигала, что он каждый день встречается с русофобией, но он совершенно не собирается расставаться со своим российским гражданством.

Тимур Кондратьев, , 23:02 — REGNUM Заявление американского актёра и кинопродюсера Стивена Сигала о том, что он никогда не откажется от гражданства России, несмотря даже на то, что каждый день встречается с русофобией, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 28 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Актёр Стивен Сигал Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не все обкурены дымом русофобии! Есть и адекватные, типа Стивена! Наш человек!» — написала Алёна Ч.

Граждане оказались горды, что известнейший актёр, который добился всего, о чём только мечтают грезящие о славе американцы, так чётко и однозначно решил встать на защиту своего российского гражданства.

«Значит, Сигал понял характер русского человека и что-то в нас общее видит и понятное для него», — считает Люда К.

«Патриоты нашей страны даже в других странах есть! Приятно видеть Сигала в нашей команде! Не то что Депардье, которого и след простыл», — отметила Софья Б.

Стивен Сигал Цитата из к/ф «В осаде». Реж. Эндрю Дэвис. 1992. США

Некоторые комментаторы отмечают, что западная антироссийская повестка требует от Сигала предать Россию, но актёр продемонстрировал, что паспорт Российской Федерации для него — это нечто большее.

«Хорошо, что есть люди, которые умеют думать и понимать. Их мышление не зомбировано западным менталитетом, непонятными ценностями, особенно вся эта трансгендерность. Таких людей на Западе следует находить и помогать не потеряться в этом безумии», — советует Игорь Е.

«С моей точки зрения, этот человек действительно мыслит широко и думает своей головой, а не просто слепо верит тому, что говорят там главы Штатов», — поделился своим мнением Тихон Ш.

Часть людей рада узнать, что американский актёр, которому посчастливилось стать российским гражданином, ещё и не подвержен лживой западной пропаганде.

«Действительно сильный человек. Несмотря на пропаганду западных СМИ, он трезво оценивает обстановку и смотрит на всё происходящее с верной стороны. Он понимает, что русофобы просто врут в своих заявлениях и используют фейки в качестве оружия против России», — указывает Матвей Г.

«Уважаю людей, которые не продаются и не сочиняют ерунду про нашу страну ради гонорара», — пишет Ярослав С.

«Молодец! Гражданством ради шкурных интересов не торгуют, как бы тебе ни было тяжело. Оставаться россиянином даже за рубежом можно, но отрадно, что Сигал предпочёл жить в том числе и в России», — написала Марина М.

Стивен Сигал с Владимиром Путиным Kremlin.ru

Ряд пользователей указывает на то, что даже Стивен Сигал каждый день видит, как Запад демонстрирует свою русофобию.

«Просто ужасно, что теперь позволительно людей гнобить за их гражданство или происхождение. Сигал молодец, что не прогнулся!» — указывает Аделя Р.

Нашлись и те, кто уверены, что Америка двигается по пути нацистской Германии, которая тоже в своё время назначила себе врагов исключительно по расовому или национальному признаку.

«Смелый человек. Грустно, что стало опасно быть русским, кем бы ты при этом не был — татарином, удмуртом или американцем с иной точкой зрения», — отметила Неля М.

Напомним, 28 июля американский актёр и кинопродюсер Стивен Сигал заявил РИА Новости о том, что никогда не откажется от гражданства России, несмотря даже на то, что каждый день встречается с русофобией.