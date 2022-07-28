Воронеж, 28 июля, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Полиция задержала подростков, подозреваемых в осквернении могил. Об этом сообщила 28 июля руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

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«Оперативниками уголовного розыска городского управления полиции установлены и задержаны подозреваемые в совершении противоправного деяния на одном из кладбищ г. Воронежа», — сообщила Куликова.

Задержанные — жители Воронежа 15 и 16 лет. В отношении подростков проводится процессуальная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, сети появилось видео, на котором молодой человек, по виду несовершеннолетний, справляет нужду на могилу ветерана Великой Отечественной войны, а также позирует в различных позах. Полицейская проверка находится на контроле прокуратуры.