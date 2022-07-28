Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Президент Албании Джо Байден 28 июля записал обращение к гражданам Албании в связи со столетней годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами.

Джо Байден (сс) The White House

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что ценит дружбу двух народов и усилия албанского руководства по борьбе с коррупцией и установлению верховенства права.

Глава США заявил, что Вашингтон поддержит Албанию на пути в ЕС, а также поблагодарил тиранское правительство за предоставление убежища тысячам беженцев из Афганистана после установления режима талибов.

Напомним, после ввода итальянских войск в Албанию в 1939 году отношения США и Албании были разорваны и восстановлены лишь спустя 52 года – 15 марта 1991 года.

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