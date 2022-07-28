Вашингтон, 28 июля 2022, 22:36 — REGNUM Президент Албании Джо Байден 28 июля записал обращение к гражданам Албании в связи со столетней годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами.

Джо Байден
Джо Байден
(сс) The White House

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что ценит дружбу двух народов и усилия албанского руководства по борьбе с коррупцией и установлению верховенства права.

Глава США заявил, что Вашингтон поддержит Албанию на пути в ЕС, а также поблагодарил тиранское правительство за предоставление убежища тысячам беженцев из Афганистана после установления режима талибов.

Напомним, после ввода итальянских войск в Албанию в 1939 году отношения США и Албании были разорваны и восстановлены лишь спустя 52 года 15 марта 1991 года.

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