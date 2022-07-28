Нью-Дели, , 22:31 — REGNUM Истребитель МиГ-21 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение во время тренировочного полёта, оба пилота самолёта погибли. Об этом сообщается на странице индийских ВВС в Twitter.

Самолёт МиГ-21 ВВС Индии Aeroprints.com

Как уточняется, инцидент произошёл вечером в четверг, 28 июля, в штате Раджастхан на западе страны.

«Учебно-тренировочный самолёт ВВС МиГ-21 потерпел крушение в западном секторе. Оба пилота получили травмы, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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