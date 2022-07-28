Истребитель МиГ-21 потерпел крушение в Индии, два пилота погибли
Нью-Дели, 28 июля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Истребитель МиГ-21 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение во время тренировочного полёта, оба пилота самолёта погибли. Об этом сообщается на странице индийских ВВС в Twitter.
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Самолёт МиГ-21 ВВС Индии
Как уточняется, инцидент произошёл вечером в четверг, 28 июля, в штате Раджастхан на западе страны.
«Учебно-тренировочный самолёт ВВС МиГ-21 потерпел крушение в западном секторе. Оба пилота получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
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