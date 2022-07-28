Москва, 28 июля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Ответить, согласится ли российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ближайшее время провести переговоры с американским госсекретарём Энтони Блинкеном, пока сложно — из-за плотного графика главы МИД РФ, сообщает 28 июля ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова новость о планах Блинкена созвониться с Лавровым «в ближайшее время». Российский дипломат пояснила, что у Лаврова составлен график международных контактов, «насыщенный реальными делами»: это и СМИД ШОС и двусторонние встречи.

Мария Захарова «Министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время».

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдепе ранее заявили, что Блинкен в ближайшее время намерен созвониться с Лавровым. В Москву уже направлен запрос на этот счёт.