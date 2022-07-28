Москва, 28 июля, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Боевики украинских вооруженных формирований продолжают использовать жилые дома и образовательные учреждения в военных целях, сообщил вечером 28 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Он отметил, что при этом не проводится эвакуация местного населения.

«В Кривом Роге в жилых домах (ул. Волшебная) дислоцированы подразделения ВСУ, оборудованы склады оружия и боеприпасов, при этом эвакуация местных жителей не проводилась;

в Новодмитровке Донецкой Народной Республики на территории сельскохозяйственного предприятия боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь;

в Днепре на территории индустриального училища (просп. Сергея Нигояна) и в здании общежития национального университета (просп. Гагарина) дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов, при этом, эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась», — сообщил Михаил Мизинцев.