Афины , , 22:35 — REGNUM Протест группы анархистов в Афинах 28 июля вылился в столкновения с полицией.

Применение «Коктейлей Молотова» Takeaway

Как сообщает албанское новостное агентство TopChannel, протестующие требуют освобождения из тюрьмы Янниса Махаилидиса. Михаилидис находится под арестом уже полгода, его арест назвали превентивным. До этого на протяжении 11 лет он получал предупреждения от полиции, а также, согласно данным Анархистской федерации, подвергался пыткам.

В ходе протестов анархисты использовали коктейли Молотова и камни, полицейские в ответ использовали водометы и слезоточивый газ.

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