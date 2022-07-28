Афины , 28 июля, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Протест группы анархистов в Афинах 28 июля вылился в столкновения с полицией.

Takeaway Применение «Коктейлей Молотова»

Как сообщает албанское новостное агентство TopChannel, протестующие требуют освобождения из тюрьмы Янниса Михаилидиса. Михаилидис находится под арестом уже полгода, его арест назвали превентивным. До этого на протяжении 11 лет он получал предупреждения от полиции, а также, согласно данным Анархистской федерации, подвергался пыткам.

В ходе протестов анархисты использовали коктейли Молотова и камни, полицейские в ответ использовали водометы и слезоточивый газ.