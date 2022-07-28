Москва, 28 июля, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Украинские нацисты готовят провокацию с подрывом дамбы городского водохранилища в оккупированном ими городе Артёмовск Донецкой Народной Республики, сообщил вечером 28 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Результаты этой провокации должны широко осветить украинские и западные СМИ, отметил он.

«По имеющейся достоверной информации, в Артёмовске Донецкой Народной Республики боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать, после чего киевские власти по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинят российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам. В случае реализации данной бесчеловечной провокации в зоне прогнозируемого затопления окажутся жилые кварталы города с численностью населения более 35 тыс. человек. Кроме того, после ухода воды возможно повреждение систем жизнеобеспечения (водопровода, канализации и очистных сооружений), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки», — рассказал Мизинцев.