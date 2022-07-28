Москва, , 22:11 — REGNUM Россия может признать США государством, спонсирующих терроризм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявил экономист Василий Колташов.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, на такой шаг официальная Москва пойдет в том случае, если Вашингтон признает Россию страной-спонсором терроризма.

«Они попытаются показать, что Россия является врагом человечества, источником террористических проблем. Но в Вашингтоне забывают, что реальный источник террористических проблем — это США. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что Госдуме предложат признать США страной-спонсором терроризма. И на такой шаг в Госдуме могут пойти, благо доказательства тому есть. Поэтому США рискуют оказаться изгоем в современном мире. Если Россия признает США страной-спонсором терроризма, то это будет иметь большие негативные последствия для США», — сказал Колташов.

Читайте ранее в этом сюжете: Колташов: в борьбе с Россией США не думают о последствиях