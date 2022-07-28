Рим, 28 июля, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Италия в случае прихода к власти правого правительства будет «недвусмысленно оказывать полную поддержку украинскому народу в его героической битве», заявила 28 июля лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Quirinale.it Джорджа Мелони

Во всех международных делах Италия будет вести себя твердо и последовательно, опровергая стереотип о своей «спагеттиобразности», добавила она.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.