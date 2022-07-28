28 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили решение Египта расторгнуть контракт с киевским режимом по поставкам зерна.

Артур Савин, , 22:38 — REGNUM Информация, согласно которой Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины по причине того, что грузы так и не были доставлены в назначенный срок, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 июля в социальной сети «ВКонтакте».

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«Вот и начала вскрываться украинская зерновая афера. Уже давно всё было продано, а утверждали, что это Россия мешает Киеву вывозить зерновые», — написал Николай П.

Многие пользователи пришли к выводу, что вскоре и остальные покупатели украинского зерна начнут разрывать контракты с украинскими поставщиками по той причине, что даже при разблокированном коридоре для вывоза зерновых по Чёрному морю киевский режим отказывается исполнять свои обязательства.

«Чего и следовало ожидать. Слишком дорогое удовольствие — иметь торговые отношения с Украиной. Без гарантии сроков и самой поставки», — указывает Надежда К.

«Египет понимает, что Украина — ненадежный поставщик, поэтому и приняли такое важное решение», — считает София З.

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Некоторые комментаторы уверены, что Киев не намерен исполнять никакие договорённости, потому что бандитская шайка, засевшая в правительстве Украины, намерена как можно больше наворовать и свинтить с награбленным куда подальше.

«Правильно сделали. Украина ещё ни одного контракта не выполнила на сегодняшний день. Получают деньги и просто посылают заказчика», — пишет Иван С.

«Уже весь мир увидел, что Украина — ненадёжный партнёр. Это государство стало токсичным: вороватая власть, скандалы бесконечные, преступность, коррупция, недоговороспособность», — перечислила прегрешения киевского режима Наталья С.

Часть людей убеждена, что Киев уже давным-давно продал зерно, присвоив себе деньги клиентов, оставшихся без своей доли.

«В Египте вдруг поняли, что на Украине, на самом деле, нет больше никакой пшеницы, а все завывания Брюсселя про морскую блокаду оказались фейком, чтобы обвинить Россию в продовольственном кризисе! Болтать в Брюсселе умеют красиво, но когда надо дело делать, все в Вашингтоне и Брюсселе молчат!» — поделился свои мнением Ruben A.

Ряд пользователей указывает на то, что вскрывшаяся правда должна привести в чувство страны, рассматривающие Украину в качестве торгового партнёра.

«Заключать какие-либо сделки с киевским режимом чревато. Это мошенники!» — предупреждает Ольга Ж.

«Бандеровцы уже всех нагрели. Да и вообще, плохая примета — иметь дело с Украиной. Сегодня он есть, а завтра денацифицирован, и ищи потом это зерно и подписантов. Всё, что касается Украины, сейчас надо обсуждать в Кремле», — считает Сергей Г.

Жатва. Россия Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто советуют всем желающим приобрести зерно в необходимом объёме у Российской Федерации.

«Значит, купят в каком-нибудь другом месте. К примеру, в России. Форс-мажор», — написала Ева А.

«Россия может всех зерном обеспечить, продаст, кому посчитает нужным. А с бандеровцами дело иметь никто не хочет», — отметил Олег С.

«Да кому вообще нужна украинская пшеница? Киев деньги прикарманивает, но никому всё своё зерно доставить не может. Будто бы его по земле перевезти какая-то проблема. Россия гораздо более надёжный поставщик. Доставим зерно кому угодно и куда угодно по приемлемой цене. Жалоб ещё не поступало», — подметил Тимур А.

Напомним, 28 июля агентство Reuters опубликовало материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины по причине того, что грузы так и не были доставлены в назначенный срок.