Вашингтон, , 22:01 — REGNUM Приоритетными угрозами в киберсфере для США являются Россия, Иран, Китай и КНДР, заявила 28 июля советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер на мероприятии Центра новой американской безопасности.

Хакеры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам, это самые опасные страны.

«Иран, Россия, Китай, КНДР — являются для нас высоким приоритетом в киберсфере», — заявила Нойбергер.

При этом она пояснила, что перечисленные страны оказались в списке приоритетов по разным причинам, но не стала их уточнять.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожилая ростовчанка перечислила мошенникам почти 4 млн рублей