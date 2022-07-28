Вашингтон, 28 июля, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Приоритетными угрозами в киберсфере для США являются Россия, Иран, Китай и КНДР, заявила 28 июля советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер на мероприятии Центра новой американской безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

По её словам, это самые опасные страны.

«Иран, Россия, Китай, КНДР — являются для нас высоким приоритетом в киберсфере», — заявила Нойбергер.

При этом она пояснила, что перечисленные страны оказались в списке приоритетов по разным причинам, но не стала их уточнять.