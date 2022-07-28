Москва, , 21:58 — REGNUM Поступления от туризма в бюджет Москвы за I полугодие 2022 года составили 50,2 млрд рублей. Об этом сообщил 29 июля мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Несмотря на все сложности, столичная индустрия гостеприимства постепенно восстанавливается после ковидного кризиса и других выпавших на её долю испытаний», — написал мэр в своём блоге.

Собянин отметил, что за январь–июнь текущего года Москву посетило девять миллионов гостей, что на 7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Объём туристского потребления также вырос — с 344,6 до 366,1 млрд рублей. А поступления в городской бюджет составили 50,2 млрд рублей, что на 6% больше, чем за первое полугодие 2021 года (47,2 млрд рублей)», — сообщил он.

Мэр добавил, что «с иностранными туристами пока сложнее», тем не менее, с начала года Москву посетили 700 тысяч зарубежных гостей.

«Средний уровень загрузки отелей в первом полугодии составил 55%. Помимо россиян и жителей стран СНГ, наиболее частые постояльцы московских гостиниц — граждане Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена», — рассказал Собянин.

В целом, по его словам, туризм продолжает играть важную роль в развитии экономики Москвы, оказывая положительное влияние на работу торговли, общепита, культурно-досуговой и других отраслей.