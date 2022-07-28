Москва, 28 июля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Поступления от туризма в бюджет Москвы за I полугодие 2022 года составили 50,2 млрд рублей. Об этом сообщил 29 июля мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Несмотря на все сложности, столичная индустрия гостеприимства постепенно восстанавливается после ковидного кризиса и других выпавших на её долю испытаний», — написал мэр в своём блоге.

Собянин отметил, что за январь–июнь текущего года Москву посетило девять миллионов гостей, что на 7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Объём туристского потребления также вырос — с 344,6 до 366,1 млрд рублей. А поступления в городской бюджет составили 50,2 млрд рублей, что на 6% больше, чем за первое полугодие 2021 года (47,2 млрд рублей)», — сообщил он.

Мэр добавил, что «с иностранными туристами пока сложнее», тем не менее, с начала года Москву посетили 700 тысяч зарубежных гостей.

«Средний уровень загрузки отелей в первом полугодии составил 55%. Помимо россиян и жителей стран СНГ, наиболее частые постояльцы московских гостиниц — граждане Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена», — рассказал Собянин.

В целом, по его словам, туризм продолжает играть важную роль в развитии экономики Москвы, оказывая положительное влияние на работу торговли, общепита, культурно-досуговой и других отраслей.