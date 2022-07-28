Рим, 28 июля, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Итальянская либеральная газета La Stampa 28 июля опубликовала «расследование», по данным которого спецслужбы страны проверяли, не способствовало ли посольство России в Риме свержению правительства Марио Драги.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Данные газеты были сразу опровергнуты парламентским комитетом по безопасности, на документы которого и ссылалась La Stampa.

Лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, которого либералы также считают участником очередного «русского заговора», в свою очередь заявил, что либералы в ожидании неминуемого поражения на выборах «ищут расистов, фашистов и русских там, где их нет».

Сальвини напомнил своим оппонентам, что ключевой причиной падения правительства стали споры между либералами и популистами, которые обострились в ходе дискуссии о возможном строительстве в Риме мусоросжигательного завода.

«Не думаю, что римскими мусоросжигательными заводами управляет Путин», — отметил лидер «Лиги».

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.