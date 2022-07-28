Вашингтон, 28 июля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Вопрос, почему власти США не признают рецессии (замедления темпов роста), наступившей в стране, вызвал волнение и протест у пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

The White House Карин Жан-Пьер

Она, отвечая на вопрос, почему глава Национального экономического совета Брайан Диз раньше называл рецессией всякое снижение ВВП два месяца подряд, а сегодня говорит, что рецессии нет, Жан-Пьер сказала, что «это не рецессия».

Она заявила, что надо учитывать разные «экономические факторы и индикаторы». «А я скажу, что хрестоматийное определение рецессии — не два отрицательных квартала по ВВП», — резюмировала «эксперт».