Москва, 28 июля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. 22-летний экс-полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили, выступающий за «Локомотив», заявил, что никогда не будет выступать за «Спартак».

Алексей Колчин. ИА REGNUM Марадишвили забивает в ворота Урала

«Нет, никогда. Это самый принципиальный соперник. Тем более я играл в ЦСКА. И «Локомотив» такой же принципиальный соперник для «красно-белых». В «Спартак» я не перейду», — цитирует Марадишвили издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 Константин Марадвишил принял участие в одном матче с «Ростовом», в котором отметился забитым мячом на 90+4-й минуте, принесшим «железнодорожникам» ничью.

Константин Марадишвили перешел в «Локомотив» 2 сентября 2021 года из ЦСКА за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость российского хавбека, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.