Москва, , 21:36 — REGNUM Весьма вероятно, что Вашингтон решит поднять ставки в противостоянии с Москвой и признает Россию страной-спонсором терроризма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявил экономист Василий Колташов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас Вашингтон думает, пойти ли ему на такой шаг, как признание России страной-спонсором терроризма. Скорее всего они на этот шаг пойдут», — высказал свое мнение эксперт.

По его мнению, повышая ставки в борьбе против Москвы, Вашингтон сейчас едва ли задумается о последствиях. Однако приняв подобное решение США нанесут ущерб в большей степени себе, нежели России.

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