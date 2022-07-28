Москва, 28 июля, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Весьма вероятно, что Вашингтон решит поднять ставки в противостоянии с Москвой и признает Россию страной — спонсором терроризма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Сейчас Вашингтон думает, пойти ли ему на такой шаг, как признание России страной — спонсором терроризма. Скорее всего, они на этот шаг пойдут», — высказал свое мнение эксперт.

По его мнению, повышая ставки в борьбе против Москвы, Вашингтон сейчас едва ли задумается о последствиях. Однако, приняв подобное решение, США нанесут ущерб в большей степени себе, нежели России.