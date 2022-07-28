Стамбул, Турция, 28 июля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» в ближайшие часы объявит о трансфере 28-летнего бразильского центрального защитника «Марселя» Луана Переса. Об этом 28 июля сообщили в официальном Twitter-аккаунте клуба.

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Ранее сообщалось, что в подписании Луана Переса также были заинтересованы другие клубы, но футболист принял решение продолжить карьеру в Турции.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Луан Перес принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя результативными передачами.

За «Марсель» Луан Перес выступал с 14 июля 2021 года после перехода из «Сантоса» за 4,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.