Рим, 28 июля, 2022, 21:34 — ИА Регнум. По уточненным данным за май 2022 года, объем продаж продукции итальянской промышленности за год вырос на 23,6%, сообщили 28 июля в национальной службе статистики.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Италии

За месяц (в сравнении с апрелем) рост составил 1,4%.

Быстрый годовой рост связан, с одной стороны, с отменой почти всех коронавирусных ограничений, с другой — с кризисом 2022 года, резким подорожанием топлива и инфляцией.