Рим, , 21:29 — REGNUM Итальянское популистское «Движение 5 звезд» пока не приняло никакого решения по вопросу о снятии ограничения в два срока на занятие выборных должностей, заявил 28 июля лидер партии Джузеппе Конте.

Джузеппе Конте Governo.it

До конца месяца вопрос будет обсужден с основателем партии актером Беппо Грилло, тогда и будет принято решение, сказал Конте.

Правила популистов предполагают, что никто из членов партии не должен занимать выборную должность более двух сроков. Такой принцип введен ради сменяемости кадров и избежания превращения партии в обычную часть истеблишмента.

Грилло настаивает на соблюдении этого правила, но часть других лидеров партии (включая, вероятно, и Конте), отмечают, что надо думать не только о сменяемости, но и о сохранение «богатейшего опыта», приобретаемого членами партии за время пребывания на том или ином посту.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.