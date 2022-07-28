Милан, Италия, , 21:23 — REGNUM Предположения либеральных СМИ о якобы имеющемся «русском следе» в развале итальянской коалиции не имеют под собой никакого основания, заявил 28 июля лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини Arlington National Cemetery

Раздробленные и опечаленные своим неминуемым поражением на выборах либералы «и их глупые прислужники из какой-то редакции» «проводят время, ища расистов, фашистов и русских там, где их нет», — сказал Сальвини.

«25 сентября всё это, наконец, закончится», — добавил он.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.