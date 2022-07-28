Москва, , 21:57 — REGNUM Музыкальная поп-группа «Руки Вверх!» планирует дать новый сольный концерт на московском стадионе «Лужники». Пост об этом 28 июля опубликовал на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лидер группы Сергей Жуков.

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков Скриншот с YouTube

«Друзья, совсем недавно мы с вами установили новый рекорд, собрав на концерт в «Лужниках» 72 тыс. человек! Это целый город людей, который хором пел любимые песни из детства. Мы получили невероятное количество теплых отзывов после концерта, и еще не меньше сообщений с сожалениями от тех, кто хотел пойти, но не смог. И мы решили повторить «Лужники»!», — написал Жуков. Проведение самого мероприятия намечено на 22 июля 2023 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, эстонские власти ввели пятилетний запрет на въезд в республику поп-группе «Руки вверх» за их гастроли в Донбассе. В ответ участники группы заявили, что тогда будут рады видеть жителей Эстонии на своих концертах в России.

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