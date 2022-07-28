Вашингтон, 28 июля, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Мэр Вашингтона Мюриел Баузер запросила о помощи подразделениями Национальной гвардии в ситуации со всё более прибывающими мигрантами, сообщает 28 июля телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Баузер обратилась к министру обороны США Ллойду Остину и президентской администрации по данному вопросу, а также к прокурору округа Колумбия.

По её словам, прибывающие с мигрантами автобусы спровоцировали гуманитарный кризис в столице, а сама ситуация приблизилась к кризису.

Напомним, поток мигрантов из стран Латинской Америки в США достиг максимума на фоне экономических сложностей и ограничений из-за пандемии коронавируса.