Милан, Италия, 28 июля, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Спецслужбы Италии арестовали в Милане четверых граждан по делу о создании мафиозной ассоциации, передают местные СМИ 28 июля.

Цитата из к/ф «Крестный отец». Реж. Фрэнсис Коппола. 1972. США Мафия

Им также вменяют торговлю наркотиками, вымогательство и «незаконную деятельность по возвращению долгов».

Организованная преступная группа действовала на всей территории Италии, а также на Балеарских островах.