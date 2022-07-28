В Италии арестовали четверых коллекторов-мафиози
Милан, Италия, 28 июля, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Спецслужбы Италии арестовали в Милане четверых граждан по делу о создании мафиозной ассоциации, передают местные СМИ 28 июля.
Цитата из к/ф «Крестный отец». Реж. Фрэнсис Коппола. 1972. США
Мафия
Им также вменяют торговлю наркотиками, вымогательство и «незаконную деятельность по возвращению долгов».
Организованная преступная группа действовала на всей территории Италии, а также на Балеарских островах.