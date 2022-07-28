Краснодар, , 21:12 — REGNUM С 1 сентября школы ЛНР, ДНР и освобожденных территорий перейдут на обучение по российским стандартам. Сейчас учителя проходят переподготовку на базе различных организаций. В рамках Практикума наставников, который проходит в Образовательном центре «Сириус», министр просвещения России Сергей Кравцов пообщался с педагогами из Донецкой и Луганской народных республик.

Сергей Кравцов Иван Шилов, ИА REGNUM

Обучение педагогов организовано Народным фронтом.

«Мы ведем совместную работу по подготовке к 1 сентября. Сегодня мы передали три варианта программы, по которым могут работать школы. Вопрос с учебниками уже решен — к 1 сентября все школы получат учебники по всем предметам. В них нет никакой агрессии по отношению к Украине. В них даются исторические факты, чтобы сами школьники могли сделать выводы. Для учителей организовано повышение квалификации: работают центры в Ростове-на-Дону и Евпатории», — сказал Сергей Кравцов.

Министр просвещения поделился с педагогами опытом проекта «Университетские смены», в котором участвуют дети с освобожденных территорий и из Донбасса.

«Большая надежда и на вас, коллеги. Потому что учитель — главный человек, который находится в школе непосредственно с ребенком. От того, как удастся 1 сентября организовать процесс, вовлечь школьников, во многом зависит будущее. Уверен, что в ЛНР и ДНР будут открываться новые школы, в которых также будут обеспечены социальные гарантии работы учителя», — подчеркнул он.

Сергей Кравцов отметил, что Образовательный центр «Сириус» — уникальная площадка, которая помогает ребятам раскрывать таланты, повышать уровень знаний и развивать необходимые навыки.

Кроме того, на встрече Министр поддержал идею создания программ оздоровления учителей из республик, а также рассказал им о возможностях участия в конкурсах профессионального мастерства. Он также обсудил с педагогами дополнительное образование — открытие детских технопарков «Кванториум» и других пространств развития талантов, а также оснащение школ необходимым для уроков практическим оборудованием.

Сопредседатель центрального штаба Народного фронта, председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева рассказала о возможностях Образовательного центра «Сириус», в том числе дистанционных, которыми могут воспользоваться педагоги из ЛНР и ДНР.

«Наша идея в том, что мы используем одну инфраструктуру и среду для разных уровней образования. Это прецедентно и очень важно. Как мы будем создавать новую среду? Так, чтобы там учились и профильные классы, и педагоги, и колледжи, и университет. По такому принципу мы хотим создавать в Донецке первый центр — об этом мы уже договорились. У нас есть понимание того, какие кампусы нужны, чтобы дети приезжали. Это начало большого пути, который мы можем пройти достаточно быстро», — сказала она.

К практикуму наставников подключился генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, который рассказал о проектах просветительской организации, а также о том, что представительства Общества «Знание» уже открылись в Луганской и Донецкой народных республиках.

В рамках практикума наставников педагогов также ждут мозговые штурмы, творческие встречи и знакомство с передовыми методиками работы с талантливыми детьми.