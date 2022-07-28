Челябинск, 28 июля, 2022, 21:11 — ИА Регнум. В Челябинске высокопоставленный сотрудник полиции задержан за коррупцию. Об этом пишут СМИ.

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По данным изданий, силовик является заместителем начальника отдела одного из подразделений. Его подозревают в получении взятки.

В пресс-службе областного главка МВД пояснили журналистам, что сотрудник отстранён от исполнения своих обязанностей. Проводится служебная проверка. Если вина полицейского подтвердится, то его уволят из МВД.