София, , 21:20 — REGNUM Болгарское судно «Рожен» получило лицензию на вывоз крупной партии зерна из украинского порта Черноморск (бывший Ильичевск) Одесской области через Румынию в Западную Европу. Об этом 28 июля сообщает БНТ.

Сухогруз Alexxx Malev

Сухогруз проследует с Украины в румынский порт Сулина, оттуда — в Стамбул, а затем — в Британию. «Рожен» доставит британцам 40 тыс. тонн украинской кукурузы.

По словам главы Болгарской морской логистической компании Александра Калчева, «Рожен» проследует так называемым «зерновым коридором» через пролив Босфор.

Напомним, сделка по зерну была заключена в Стамбуле 22 июля представителями России, Турции и Украины при посредничестве ООН.

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