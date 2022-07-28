Салехард, 28 июля, 2022, 21:09 — ИА Регнум. На Ямале в связи с ростом заболеваемости COVID-19 принято решение вернуть обязательное тестирование на коронавирус для ряда граждан. Об этом сообщает ЦУР ЯНАО.

Russian.news.cn Тестирование

Отмечается, что суммарное недельное количество заболевших COVID-19 в регионе увеличилось в два раза, госпитализированных — в полтора.

Обязательному тестированию на коронавирус подлежат ямальцы, прибывшие из-за границы с симптомами инфекционного заболевания; лица, контактировавшие с больными COVID-19; лица с внебольничной пневмонией, ОРВИ, гриппом; медработники, имеющие риск инфицирования; сотрудники образовательных учреждений перед началом учебного года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале за сутки на 28 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали трёх человек, по выздоровлении выписали 21. Всего за сутки выявлено 23 заражённых коронавирусом ямальца, на два человека больше, чем днём ранее.